Στην αγκαλιά της “Βασίλισσας” ο Γκιουλέρ!

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρεάλ Μαδρίτης βγαίνει κερδισμένη από την “μάχη” με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του 18χρονου wonderkid της Φενέρμπαχτσε.

Ο Αρντά Γκιουλέρ θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο του τουρκικού ποδοσφαίρου και ένα από τα ανερχόμενα αστέρια των ευρωπαϊκών γηπέδων, με τους δύο “αιώνιους” της Ισπανίας να δίνουν μεγάλη “μάχη” για την απόκτησή του από την Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η “Βασίλισσα” βγήκε κερδισμένη από τη… μεταγραφική κόντρα με την Μπαρτσελόνα, με τους Μαδριλένους να προσφέρουν στην Φενέρ 20 εκ. ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης 20%, για να κάνουν δικό τους τον 18χρονο μεσοεπιθετικό.

Arda Güler to Real Madrid, here we go! Deal’s almost completed between Real and Fenerbahçe, documents are being checked for 2005 gem. 🚨⚪️🇹🇷 #Real

€20m fixed fee, 20% sell-on clause and extra add-ons in the ‘package’ plus taxes.

Medical being scheduled.

Arda joins Real now. pic.twitter.com/8tjdCpg5AB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023