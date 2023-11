Στη Σαουδική Αραβία ο Ντόουγκλας Κόστα

Ο έμπειρος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός βρίσκεται πλέον στη χώρα της Μέσης Ανατολής και προπονείται, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις με τρεις ομάδες για πιθανή μεταγραφή, καθώς σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν από τους Λος Άντζελες Γκάλαξι.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ψάχνει ο Ντόουγκλας Κόστα, αφού μπαίνει τέλος στην παρουσία του στην Αμερική, μιας και το συμβόλαιό του με την ομάδα τος Λος Άντζελες ολοκληρώνεται στο τέλος του 2023.

Ο 33χρονος άσος έχει στα χέρια του προτάσεις από τρεις ομάδες της Σαουδικής Αραβίας και βρίσκεται στη χώρα της Μέσης Ανατολής για προπονήσεις, εξετάζοντας τις επιλογές που έχει.//ΜΠ.

🇸🇦🇧🇷 Douglas Costa has now landed in Saudi Arabia as he’s training there while negotiations continue with 3 Saudi clubs over potential free move.

Douglas keeps dreaming & waiting for Juventus as he’d love to return there as free agent but there’s no green light at this stage. pic.twitter.com/mUYUL6nuSJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2023