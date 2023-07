Στη Σαουδική Αραβία και ο Μαχρέζ!

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσο Ρομάνο, η Αλ Αχλί Σαουντί κατέληξε σε συμφωνία και με τον δεξή εξτρέμ της Μάντσεστερ Σίτι.



Η “παρέλαση” ονομάτων στο σαουδαραβικό ποδόσφαιρο συνεχίζεται. Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε με την έλευση του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αραβική χερσόνησο, όταν και υπέγραψε με την Αλ Νασρ.

Σιγά σιγά όμως, και άλλες ομάδες της περιοχής ξεκίνησαν να “στρατολογούν” ποδοσφαιριστές του ευρωπαϊκού προσκηνίου. Η Αλ Ιτιχάντ και η Αλ Αχλί είναι οι δύο που έχουν μπει δυνατά στο παιχίδι που ξεκίνησε η Αλ Νασρ, με την δεύτερη να κλείνει συμφωνία με τον Ριγιάντ Μαχρέζ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό insider, ο Αλγερινός ποδοσφαιριστής συμφώνησε σε ένα πακέτο τριετίας, αξίας 35 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα επισημοποιηθεί υπογεγραμμένο εντός των επόμενων 24 ωρών. Πέρα από τον πλάγιο επιθετικό όμως, η Αλ Αχλί έχει ήδη εντάξει στο δυναμικό της τον Ρομπέρτο Φιρμίνο και τον Εντουάρ Μεντί.//ΓΚ.

