Στη Νιουκάστλ μέχρι το 2025 ο Γούιλσον

Ο 31χρονος επιθετικός τα βρήκε σε όλα με την Αγγλική ομάδα, υπογράφοντας μονοετή επέκταση συνεργασίας του υπάρχοντος συμβολαίου. Με σχετική ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο σύλλογος έκανε γνωστή την συμφωνία.

Κάτοικος Νιουκάστλ θα παραμείνει ο Κάλουμ Γούιλσον καθώς έφτασε σε συμφωνία με την διοίκηση του συλλόγου για ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο Άγγλος βρίσκεται στο σύλλογο από το 2020 και έκτοτε μετρά 79 παιχνίδια με 40 γκολ και 10 ασίστ σε 5.455 λεπτά συμμετοχής. //ΜΛ.

🤝 We are delighted to announce that Callum Wilson has has signed a one-year contract extension, keeping him at the club until 2025.

Well deserved, @CallumWilson! 🫡

— Newcastle United FC (@NUFC) September 15, 2023