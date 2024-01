Στη Μαγιόρκα ο Ράντονιτς

Στην Ισπανία θα συνεχίσει την καριέρα του ο 27χρονος Σέρβος ακραίος επιθετικός, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα της Μαγιόρκα, ως δανεικός από την Τορίνο έως το τέλος της σεζόν, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς το καλοκαίρι.

Ο Νεμάνια Ράντονιτς, που είχε απασχολήσει έντονα τις τελευταίες ημέρες τον Ολυμπιακό, αφήνει την Ιταλία για να συνεχίσει την καριέρα του στην ισπανική ομάδα, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα γράφονται στην Ιταλία η συμφωνία θα συμπεριλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ.//Α.

