«Στη λίστα του ΠΑΟΚ ο Χασιόκα»

Όπως ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο “Δικέφαλος του Βορρά” κινείται δυναμικά για την απόκτηση του 24χρονου Ιάπωνα δεξιύ μπακ που αγωνίζεται στην Σεντ Τρούιντεν.

Σε ένα πολύ ενδιαφέρον μεταγραφικό σενάριο εμπλέκεται ο ΠΑΟΚ, καθώς σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Θεσσαλονικείς έχουν ψηλά στη λίστα τους τον 24χρονο δεξιό μπακ, Νταΐκι Χασιόκα, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Σεντ Τρούιντεν τον Ιανουάριο.

Ο νεαρός Ιάπωνας μπακ έχει τραβήξει τα βλέμματα κι άλλων ομάδων και όπως αναφέρει ο Ρομάνο, εκτός από τον ΠΑΟΚ και η Ντιναμό Ζάγκρεμπ έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Χασιόκα.

Φέτος, ο 24χρονος μπακ μετράει 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και μετράει δυο γκολ και μία ασίστ, ενώ στο παρελθόν, εκτός από τη Σεντ Τρούιντεν, είχε αγωνιστεί και στους Ουράβα Ρεντς.//Γ.

🇯🇵 Sint-Truiden fullback Daiki Hashioka has multiple opportunities as he could leave in January.

Dinamo Zagreb and PAOK want Hashioka but he prefers top 5 league move.

Japanese fullback has recently signed with CAA Stellar as new agents. pic.twitter.com/vwJpElR9QG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2023