Στη Γαλατασαράι και με τη… βούλα ο Ικάρντι (video)

Στην “Τσιμ Μπομ” με κάθε επισημότητα ανήκει ο Αργεντίνος φορ, η ομάδα από την Τουρκία ανακοίνωσε την μεταγραφή στο twitter με τη βοήθεια του… Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η μεταγραφή του Μάουρο Ικάρντι στην Γαλατασαράι ολοκληρώθηκε. Ο σύλλογος από την γείτονα χώρα συμφώνησε με την Παρί Σεν Ζερμέν για την αγορά του 30χρονου αντί 10 εκατομμύρια ευρώ ο παίκτης θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2026.

Στο βίντεο της ανακοίνωσης του Αργεντίνου φορ πρωταγωνιστεί ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο πήρε τηλέφωνο τον Μετετσάν Κανμπούρ του “433” και τον ενημέρωσε πως η μεταγραφή του Ικάρντι ολοκληρώθηκε.

Την περασμένη σεζόν ο 30χρονος αγωνίστηκε ως δανεικός στη “Γαλατά” και συνέβαλλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς σε 25 εμφανίσεις σκόραρε 23 γκολ.//ΝΚ.

Mauro Icardi ✖️ Galatasaray… here we go, confirmed 😉🟡🔴 https://t.co/T97R5ME2Vd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023