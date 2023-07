Σπάει όλα τα ρεκόρ για Γκβάρντιολ η Σίτι!

Όπως αναφέρεται στα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, οι πρωταθλητές Ευρώπης προχωρούν τις διαδικασίες για να αποκτήσουν τον Κροάτη στόπερ από τη Λειψία, στην οποία θα δώσουν ένα… αστρονομικό ποσό.

Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ είναι ένα από τα πιο… καυτά ονόματα του μεταγραφικού “παζαριού”. Σε ηλικία μόλις 21 ετών, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, έχει εντυπωσιάσει και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες κινούνται για την απόκτηση του.

Σύμφωνα με την “Telegraph“, η Μάντσεστερ Σίτι έχει έρθει σε συμφωνία για τα δικαιώματα του, καθώς προσφέρει 95 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του, προτείνοντας του πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, με ετήσιες αποδοχές στα πέντε εκατομμύρια ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό μεταγραφής θα αποτελέσει ρεκόρ για την απόκτηση αμυντικού.

Το προηγούμενο ήταν τα 86 εκατομμύρια που δαπάνησε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Χάρι Μαγκουάιρ από τη Λέστερ το καλοκαίρι του 2019. Η διοίκηση της Λειψίας, δαπάνησε 19 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει πριν από 1,5 χρόνο από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ και ήδη, ο μάνατζερ του είναι στις τελικές επαφές με την ομάδα του Μάντσεστερ.

Ο αθλητικός διευθυντής της γερμανικής ομάδας, Μαξ Εμπερλ, επιβεβαίωσε την επικείμενη μεταγραφή: «Ο Γκβάρντιολ και ο ατζέντης του μας γνωστοποίησαν την επιθυμία τους να τελειώσει η μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Σίτι. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία. Πρόκειται για κίνηση κοντά στα 100 εκατ. ευρώ. Ο Γιόσκο θα καταλήξει στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα και θα γίνει ο πιο ακριβός αμυντικός της ιστορίας», ανέφερε συγκεκριμένα ο Γερμανός παράγοντας.//Α.

Το δημοσίευμα:

🚨 Manchester City are expecting to close the deal to sign Joško Gvardiol for £86m in the next few days. 🔜🇭🇷

(Source: @TeleFootball) pic.twitter.com/vVtyzeyqY9

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 3, 2023