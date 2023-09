Σέρχιο Ράμος: «Το χρωστούσα στον πατέρα μου, στον παππού μου, τη Σεβίλλη και στον Πουέρτα»

Ο 37χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός… προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Σαν Πάμπλο σήμερα (4/9) για να επισημοποιήσει την επιστροφή του στη Σεβίλλη.

Ο Σέρχιο Ράμος ταξίδεψε από τη Μαδρίτη με ιδιωτική πτήση και κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Σεβίλλης έγινε δεκτός από τον αθλητικό διευθυντή της ισπανικής ομάδας, Βίκτορ Όρτα.

Sergio Ramos, landed in Sevilla to sign his contract today ⚪️🔴🛬 #Sevilla

“It goes for my father, my grandfather and Antonio Puerta”. ❤️🇪🇸

🎥 @MarioMijenzpic.twitter.com/gQ0gr74Qe9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2023