Σε τελικές διαπραγματεύσεις Γαλατάσαραϊ – Ζαχά

Έτοιμη για μία ακόμα τεράστια μεταγραφή είναι η τουρκική ομάδα, που ενημέρωσε επίσημα ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τον πρώην επιθετικό της Κρίσταλ Πάλας.

Η Γαλατάσαραϊ προσφέρει τριετές συμβόλαιο με καθαρές πάγιες απολαβές 6 εκατομμυρίων ευρώ στον Ιβοριανό επιθετικό που δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Κρίσταλ Πάλας και ο οποίος μέχρι και πέρσι βρισκόταν στο στόχαστρο κορυφαίων ομάδων της Premier League.//K.

Wilfried Zaha ✖️ Galatasaray 🟡🔴🇹🇷

◉ Agreement reached between parties.

◉ Documents being checked soon.

◉ Club booking medical tests.

◉ Three year deal expected.

Here we go ✨✔️ pic.twitter.com/aLMY2bApb4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2023