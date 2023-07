“Όχι” του Ντε Χέα σε πρόταση της Ίντερ

Αρνητική ήταν η απάντηση του Ισπανού πορτιέρο στην πρόταση που του κατατέθηκε από τους “νερατζούρι”, καθώς υπήρχε σοβαρή οικονομική απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Νταβίντ ντε Χέα απέρριψε πρόταση της Ίντερ. Οι “νερατζούρι” προσέγγισαν τον πρώην τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά η απάντηση του ήταν αρνητική καθώς παρουσιάστηκε μεγάλο χάσμα στις οικονομικές απαιτήσεις του παίκτη.

🚨 David De Gea has rejected Inter Milan’s offer to replace André Onana at the club.

De Gea is looking to secure an after-tax salary of €10M and turned down Inter’s advances when they proposed an annual wage of €5m.

His preference is a return to La Liga, but Saudi Arabia… pic.twitter.com/3BCAyR0yE6

