“Κόπηκαν” οι Βεράτι – Νεϊμάρ από τα πλάνα της Παρί

Εκτός ομάδας δείχνουν να βρίσκονται οι δύο αστέρες των Παριζιάνων, αφού έλαβαν ενημέρωση από τους Λουίς Ενρίκε και Λουίς Κάμπος.

Προς… πώληση φέρονται να είναι επισήμως οι Μάρκο Βεράτι και Νεϊμάρ, σύμφωνα με το γαλλικό “RMCSport”. Μαζί με τους δύο προαναφερθέντες, εκτός αγωνιστικών πλάνων είναι και οι Σάντσες, Εκετίκε και Μπερνάτ.

Μοιάζει να γίνεται κάποιου είδους… εκκαθάριση στο Παρίσι, με τον ερχομό του Ισπανού κόουτς, αφού και οι πέντε αυτοί παίκτες βρίσκονται πια στη λίστα… “for sale” της Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι Βεράτι και Νεϊμάρ δεν εμφανίστηκαν στην τελευταία προπόνηση των πρωταθλητών Γαλλίας, ενώ έλειψαν και από τις συνεντεύξεις και τις φωτογραφίσεις. Ο σύλλογος δικαιολόγησε την απουσία τους, μιλώντας για… ενοχλήσεις στο πόδι του Βραζιλιάνου και για… ίωση του Ιταλού.

Υπενθύμιση πως εκτός ομάδας εδώ και καιρό είναι ο μεγαλύτερος αστέρας της ομάδας, Κιλιάν Εμπαπέ μετά το σίριαλ της αποχώρησής του, η οποία τελικά δεν ήρθε ποτέ.

Όσο για το δίδυμο Βεράτι – Νεϊμάρ, αμφότεροι έχουν προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία.

🔴🔵 Absents du dernier entraînement et pas conviés au media day, Neymar et Marco Verratti ont été convoqués parmi un groupe de joueurs par Luis Campos et Luis Enrique. Les deux hommes les ont informés que le club ne comptait pas sur eux cette saison.

