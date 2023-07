“Κολλάει” η μεταγραφή του Φαμπίνιο στην Αλ Ιτιχάντ για τον πιο…απροσδόκητο λόγο

Πιθανότητες να… καταρρεύσει έχει η μεταγραφή του Βραζιλιάνου χαφ, επειδή η ράτσα των σκυλιών του απαγορεύεται δια νόμου στη Σαουδική Αραβία.

Ίσως και να μην ταξιδέψει ποτέ στη Μέση Ανατολή ο 29χρονος αμυντικός μέσος τελικά και ο λόγος αφορά τα κατοικίδιά του. Παρότι τα έχει βρει σε όλα με την Αλ Ιτιχάντ και ήταν έτοιμος να ταξιδέψει για ιατρικές εξετάσεις, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, τώρα υπάρχει το ενδεχόμενο όλα να ανατραπούν.

Όλα αυτά, επειδή βάσει νόμου στη Σαουδική Αραβία, τα γαλλικά μπουλντόγκ που έχει ο Φαμπίνιο, απαγορεύονται στη χώρα, καθώς θεωρούνται “επιθετικά και επικίνδυνα”. Στην ουσία, πρόκειται για ένα γραφειοκρατικό θέμα το οποίο πρέπει να επιλυθεί πριν προχωρήσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Λίβερπουλ, όλες οι πλευρές είναι αισιόδοξες και αναμένουν να λυθεί το πρόβλημα σύντομα, ώστε να μετακινηθεί ο Βραζιλιάνος με όλη την οικογένειά του στη Μέση Ανατολή και ολοκληρωθεί τυπικά η μεταγραφή.//ΓΑ

🚨 Fabinho’s move to Al-Ittihad is reportedly in jeopardy because his dogs are not allowed in Saudi Arabia.

He currently possesses two French Bulldogs, which are banned from the country because the breed is "dangerous and aggressive".

(Source: @DaveOCKOP) pic.twitter.com/xCdXsyf2zk

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 24, 2023