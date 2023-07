Επίσημα στην Μπέτις ο Ίσκο (video)

Κάτοικος Ανδαλουσίας παραμένει ο Ισπανός μεσοεπιθετικός όχι όμως για λογαριασμό της Σεβίλλης αλλά… της μισητής αντιπάλου της σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Φαμπρίτισο Ρομάνο.

Επιστρέφει στο ποδόσφαιρο ο Ίσκο μετά από έξι μήνες αεργίας. Ο 31χρονος συμφώνησε με την Μπέτις η οποία θα είναι η επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για συμβόλαιο ενός χρόνου.

Ο παίκτης ανακοινώθηκε από τους Βερδιμπλάνκος με ένα εντυπωσιακό βίντεο που θύμιζε την ανάστηση του Τζον Σνόου από το Game Of Thrones. //NK

Isco to Betis, here we go! Agreement in place for one year deal, wanted by the manager Manuel Pellegrini 🟢🇪🇸

Isco was available as free agent — he has just completed main part of medical tests as new Betis player. pic.twitter.com/ENbvX0jOmy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023