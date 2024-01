“Φουλάρει” για Μπουκάναν η Ίντερ

Η ιταλική ομάδα βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Καναδού από τη Μπριζ, με στόχο την ενίσχυση στην επιθετική γραμμή.

Κίνηση έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να κάνει η Ίντερ, η οποία έχει βάλει στο στόχαστρο τον Τάτζον Μπουκάναν, από τη Κλαμπ Μπριζ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, πρόκειται για χειμερινή μεταγραφή, η οποία είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Η νέα προσθήκη έχει να κάνει με τον Καναδό, ο οποίος είναι 20 χρονών και θα τοποθετηθεί στο “βωμό” της ενίσχυση της επιθετικής “φαρέτρας” του Σιμόνε Ινζάγκι. Η επερχόμενη συμφωνία ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια, με 3 εκατομμύρια επιπλέον, λόγω μπόνους επίτευξης στόχων. Μάλιστα, ο Μπουκάναν έχει αγωνιστεί 20 φορές με τη Μπριζ φέτος, μετρώντας τρία γκολ και τέσσερις ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις.//ΓΚ

⚫️🔵🇨🇦 Inter will pay around €7m fixed fee for Tajon Buchanan plus add-ons — up to package close to €10m potential, final fee.

Inter and Club Brugge are locked in talks even today in order to get the deal done and 100% sealed this week, possibly within Wednesday. pic.twitter.com/buhPi4xrDP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2024