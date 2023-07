“Έκλεισε” στην Τσέλσι ο Γκάμπριελ

Οι “μπλε” του Λονδίνου επενδύουν στον 19χρονο Βραζιλιάνο επιθετικό της Σάντος, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει για εξαετές συμβόλαιο.

Η Τσέλσι συνεχίζει τις επενδύσεις με “φόντο” το μέλλον της και όπως έγινε γνωστό, ήρθε σε συμφωνία με τον νεαρό Άντζελο Γκάμπριελ, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί με εξαετές συμβόλαιο.

Συγκεκριμένα, ο 19χρονος ακραίος επιθετικός της Σάντος εντυπωσίασε με τις τις εμφανίσεις του και η ομάδα του Λονδίνου θα πληρώσει 15 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αποκτήσει τα δικαιώματά του.//Γ.

Understand Chelsea have finally signed all documents with Santos for Ângelo Gabriel deal. 🔵🇧🇷 #CFC

Told 2004 born talent will complete the second part of medical tests tomorrow then travel to USA with Chelsea.

Deal worth €15m fee — club will decide on loan after USA tour. pic.twitter.com/VqaAdQcmZP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2023