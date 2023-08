“Χυλόπιτα” του Καισέδο στην Λίβερπουλ

Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του χαφ της Μπράιτον με τους “κόκκινους” ο οποίος ενημέρωσε την ομάδα του Κλοπ ότι θέλει να παίξει μόνο για την Τσέλσι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Μοϊσές Καισέδο έριξε χυλόπιτα στην Λίβερπουλ σύμφωνα με τον Ιταλό έγκριτο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με τον 21χρονο Κολομβιανό μέσο να γνωστοποιεί στους “κόκκινους” ότι δεν θέλει να ενταχθεί στον σύλλογο αλλά ότι θέλει να γίνει κάτοικος του Λονδίνου για λογαριασμό της Τσέλσι.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κάισεδο αποφάσισε να κρατήσει τον λόγο του και να αποδεχτεί μόνο την πρόταση των “μπλε”, καθώς οι προσωπικοί όροι είχαν συμφωνηθεί από τα τέλη Μαΐου.

Η Τσέλσι, είναι έτοιμη να υποβάλει ξανά προσφορά για να ολοκληρώσει τη συμφωνία με την Μπράιτον.//ΓΓ

EXCLUSIVE: Moisés Caicedo has just informed Liverpool that he only wants to join Chelsea! 🚨🔵🇪🇨 #CFC

Caicedo has decided to keep his word and only accept Chelsea as personal terms were agreed since end of May.

Chelsea, set to bid again in order to get deal done with Brighton. pic.twitter.com/HI3geVVq9Z

