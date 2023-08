“Άκυρο” στη Γιουβέντους και επαφές… με Ρόμα ο Λουκάκου

Μακριά από το Τορίνο και συγκεκριμένα στη Ρώμη θέλει ο Βέλγος σέντερ φορ να είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του, καθώς διαπραγματεύεται με την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

“Ξένο σώμα” θεωρείται στην Τσέλσι ο Ρομέλου Λουκάκου, αφού προπονείται με την Κ21 των “μπλε”, ενώ δεν έχει μιλήσει καθόλου με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο, απ’ όταν ο Αργεντινός ανέλαβε το “τιμόνι” της ομάδας.

Η Γιουβέντους ήταν μέχρι πρότινος η μόνη “μνηστήρας” για τον 30χρονο επιθετικό, όμως οι δύο πλευρές δεν έφτασαν ποτέ σε συμφωνία, επειδή οι “μπιανκονέρι” ήθελαν πρώτα να διευθετήσουν το θέμα του Ντούσαν Βλάχοβιτς. Στην προσπάθειά του να μην μείνει στα… αζήτητα και δεν αγωνιστεί πουθενά τη φετινή σεζόν, ο Λουκάκου ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τη Ρόμα, για να πάει ξανά δανεικός στην Ιταλία, σύμφωνα με την “Telegraph”.

Chelsea in talks with Roma to send Lukaku on loan after striker dramatically decides he DOES NOT want to move to Juventus. That has forced Chelsea into a rethink over loan option #cfchttps://t.co/0xBsG09K83

— Matt Law (@Matt_Law_DT) August 25, 2023