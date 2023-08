Ψάχνεται για Οκάμπος η Φούλαμ

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αγγλικής «Telegraph» ο 29χρονος Αργεντινός είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την Σεβίλλη και μία από τις ομάδες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους είναι η ομάδα του Μάρκο Σίλβα.

Ο Λούκας Οκάμπος διανύει μία εξαιρετική περίοδο, αποτελεί ένα από τα βασικά γρανάζια των Σεβιγιάνων τα τελευταία χρόνια και πλέον κοιτάει και άλλες προκλήσεις για την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Όπως αποκάλυψε η «Telegraph», η ομάδα του Λονδίνου δεν έχει εκφράσει μόνο το ενδιαφέρον της αλλά έχει φτάσει σε συμφωνία με την Σεβίλλη για την απόκτηση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού και όπως όλα δείχνουν το μόνο που απομένει είναι το ”ΟΚ” του παίκτη.

Συνολικά με τους Ανδαλουσιανούς ο Οκάμπος έχει πραγματοποιήσει 165 εμφανίσεις με 39 γκολ και 18 ασίστ. //ΜΛ.

Story on Fulham/Sevilla agreement on Lucas Ocampos deal. Move rests on whether player wants to move to the Premier League #FulhamFC #FFC #Sevilla https://t.co/7CZ5z8ORJP

— Mike McGrath (@mcgrathmike) August 29, 2023