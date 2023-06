Πιέζει την Παρί για τον Βεράτι η Αλ Χιλάλ!

Οι Σαουδάραβες προσφέρουν τεράστιο ποσό στους Παριζιάνους για την απόκτηση του διεθνή Ιταλού μέσου, ο οποίος ακόμη δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2026.

Οι ομάδες από τη Σαουδική Αραβία… χτυπούν το μεταγραφικό παζάρι με τεράστια ποσά και μεγάλες μεταγραφές. Αυτή τη φορά, προέκυψε νέο ενδιαφέρον της Αλ Χιλάλ για παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν.

Συγκεκριμένα, οι Σαουδάραβες μετά την απόκτηση των Ρουμπέν Νέβες από τη Γουλβς και Καλιντού Κουλιμπαλί από την Τσέλσι, πιέζουν την Παρί για την προσθήκη του Μάρκο Βεράτι στο ρόστερ τους.

Η απόκτηση του Ιταλού μέσου είναι δύσκολη υπόθεση, καθώς ο ίδιος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 με τους Πρωταθλητές Γαλλίας, όμως οι άνθρωποι της Αλ Χιλάλ, ήδη βρίσκονται στο Παρίσι για να ξεκινήσουν συζητήσεις.//Γ.

Interest from Saudi in Marco Verratti is concrete and serious — they’re trying to convince the Italian midfielder. Not easy at this stage. 🔴🔵🇸🇦 #PSG

Discussions will take place again in the next days for Verratti on both player and club side. pic.twitter.com/sMqc7YwN2g

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023