Πιέζει η Νάπολι για Μαυροπάνο, “σειρήνες” και από Αγγλία

Οι Ναπολιτάνοι συνεχίζουν να πιέζουν για την απόκτηση του Έλληνα κεντρικού αμυντικού από την Στουτγκάρδη, με τον ίδιο όμως να είναι αναποφάσιστος λόγω… Premier League.

Ένας από τους μεγαλύτερους μεταγραφικούς στόχους των “παρτενοπέι” παραμένει ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Ο 25χρονος θέλει να αποχωρήσει από τη Γερμανία αυτό το καλοκαίρι και ευτυχώς για τον ίδιο, οι επιλογές που έχει ποικίλουν.

Η Στουτγκάρδη ζητάει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον Έλληνα διεθνή. Ο ίδιος ωστόσο, δείχνει να είναι αναποφάσιστος σχετικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού πλέον έχουν εμφανιστεί “μνηστήρες” από την Αγγλία και την Premier League για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ του “Sky Germany“, δεν υπάρχει καμία προφορική συμφωνία μεταξύ του Μαυροπάνου και της Νάπολι και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.//ΓΑ.

Napoli is still pushing for #Mavropanos as he wants to leave @VfB this window!

➡️ Price valuation and talks about €20m.

Player has not yet taken a decision. No verbal agreement in place because of several inquiries from the Premier League. Talks ongoing. @SkySportDE 🇬🇷 pic.twitter.com/q45tO5TL2x

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 1, 2023