Πέρασε τα ιατρικά ο Σζομποσζλάι

Η Λίβερπουλ είναι οριστικά ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Ούγγρου μεσοεπιθετικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ αλλάζει ριζικά το αγωνιστικό προφίλ στο χώρο της μεσαίας γραμμή της, μιας και μετά την απόκτηση του Αλέξις Μακ Άλιστερ ο Γερμανός τεχνικός εισηγήθηκε και την απόκτηση του Ντομινίκ Σζομποσζλάι σταρ από τη Λειψία.

Η αγγλική ομάδα ενεργοποίησε την ρήτρα εξαγοράς στο συμβόλαιο του με τη γερμανική ομάδα, ύψους 70 εκατ. ευρώ. Ο 22χρονος Ούγγρος διεθνής άσος ταξίδεψε χθες στην Αγγλία, πέρασε επιτυχώς από τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους “κόκκινους”.//Α.

BREAKING: Dominik Szoboszlai has completed his medical as his move to Liverpool from RB Leipzig edges closer 🔴pic.twitter.com/Urd9uIBrlc

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 2, 2023