Πέρασε ιατρικά και ανακοινώνεται από την Αλ Αχλί ο Μαχρέζ

Με επιτυχία ολοκλήρωσε τις ιατρικές του εξετάσεις στον σαουδαραβικό σύλλογο ο Αλγερινός εξτρέμ της Μάντσεστερ Σίτι και απομένουν μονάχα οι επίσημες ανακοινώσεις για την μεταγραφή του.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/7), ο Ριγιάντ Μαχρέζ πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στην Αλ Αχλί και σύντομα θα ανακοινωθεί η μετακόμισή του στην Σαουδική Αραβία.

Riyad Mahrez has completed medical tests as new Al Ahli player. ✅🟢🩺

On his way to Saudi soon — he will play with Édou Mendy, Roberto Firmino and waiting for Allan Saint-Maximin. pic.twitter.com/TQH07aOHxA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023