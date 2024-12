Παίρνει τον Πιρές από την Φλουμινένσε ο Πανσερραϊκός

Το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου είναι προ των πυλών και ο Πανσερραϊκός ετοιμάζεται για να ενισχύσει την ομάδα του για το δεύτερο μισό της σεζόν, προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία του στα σαλόνια της Super League και από εκεί και πέρα, να διεκδικήσει την είσοδό του στους αγώνες κατάταξης των θέσεων 5-8. Έτσι, τα “λιοντάρια” σκοπεύουν να φέρουν στις Σέρρες τον Γκαμπριέλ Πιρές, ο οποίος θα προσθέσει σημαντική ποιότητα στη μεσαία γραμμή του Πανσερραϊκού. Ο 31χρονος χαφ έχει συμβόλαιο με την Φλουμινένσε, ωστόσο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τη λύση της συνεργασίας του με την ομάδα της Βραζιλίας και σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου από την πατρίδα του, ετοιμάζεται να έρθει στις Σέρρες.//Ν.

🚨FLUMINENSE E GABRIEL PIRES

Gabriel Pires está encaminhado com Panserraikos da Grécia. Jogador tem contrato com Fluminense até 2025 e para selar a transferência uma rescisão amigável é o caminho provável. Nesse momento clube e jogador estão em fase final do acordo. +