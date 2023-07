Πάει Αλ Χιλάλ ο Βεράτι

Οι δυο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για την παραχώρηση του Ιταλού διεθνή μέσου, στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Παίκτης της Αλ Χιλάλ θα πρέπει να θεωρείται ο Μάρκο Βεράτι, ο οποίος θα γίνει κάτοικος Σαουδικής Αραβίας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Όπως έκανε γνωστό ο έγκριτος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα για την απόκτηση του Ιταλού μέσου, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο τριών χρόνων.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023