Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Μαυροπάνου στη Γουέστ Χαμ

Το σήριαλ της μετακίνησης του Έλληνα διεθνή αμυντικού στα “σφυριά” αναμένεται να λάβει τέλος, με τον ίδιο να περνά τα ιατρικά και από ώρα σε ώρα να βάζει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος είναι έτοιμος να κάνει το νέο βήμα στην καριέρα του. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο Λονδίνο από το Σαββατοκύριακο, δεν υπέγραψε ακόμη το νέο του συμβόλαιο, με τα δημοσιεύματα το απόγευμα της Δευτέρας να μεταδίδουν πως ο Έλληνας αμυντικός “κόπηκε” στα ιατρικά.

Τα μέσα από τη Γερμανία έσπευσαν να διαψεύσουν το εν λόγω δημοσίευμα, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα πως ο Ντίνος Μαυροπάνος θα υπογράψει από στιγμή σε στιγμή το συμβόλαιό του με τους λονδρέζους.

ℹ️ Medical is done now 🏁✔️ Mavropanos will join @WestHam ! @SkySportDE 🇬🇷 https://t.co/1ybUDJBY3O

West Ham and Stuttgart have exchanged all the final documents for Kostantinos Mavropanos deal on €20m plus €5m add-ons fee ⚒️🇬🇷 #WHUFC

Time to sign and announce the agreement soon. pic.twitter.com/4ysBmelJeN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2023