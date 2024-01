Ο Τσικίνιο πιάνει… λιμάνι άμεσα, σύμφωνα με τον Ρομάνο

Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος έχει πάρει… φωτιά σε ότι αφορά τις ειδήσεις που σχετίζονται με τον Ολυμπιακό, μιας και στέλνει τον παίκτη της Μπενφίκα στον Πειραιά από τώρα.

Συγκεκριμένα, ο Τσικίνιο αναχωρεί από τη Λισαβόνα άμεσα, με προορισμό το ερυθρόλευκο λιμάνι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Το δημοσίευμα αναφέρει πως η ελληνική ομάδα, η οποία έχει συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο το καλοκαίρι, θα παραχωρήσει ποσοστό μεταπώλησης στην Μπενφίκα ώστε να τον πάρει άμεσα. Το ακριβές νούμερο δεν έχει αποκαλυφθεί και πλέον μένει να φανεί αν όντως θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιανουάριο η συγκεκριμένη προσθήκη.//Α.

