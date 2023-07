Στη Μίλαν ο Ρέιντερς

Ο 25χρονος Ολλανδός μέσος είναι και με κάθε επισημότητα παίκτης της ιταλικής ομάδας, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2028.



Ο Ρέιντερς ολοκλήρωσε μια φανταστική σεζόν με την φανέλα της Αλκμάαρ, ο οποίος σε 54 εμφανίσεις κατέγραψε 7 γκολ 12 ασίστ, ενώ φέτος στις 29 Μαΐου 2023 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του και με την Εθνική Ολλανδίας στο πλαίσιο του Nations League. Ο Ολλανδός μέσος θα φοράει το νούμερο 14 με τους “ροσονέρι”.//ΓΓ.

Tijjani Reijnders joins AC Milan from AZ on permanent deal. Official. 🔴⚫️✔️ pic.twitter.com/Pmop8wQGz2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023