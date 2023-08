Νέες διαπραγματεύσεις για τον Μαυροπάνο

Κι ενώ όλα έδειχναν πως η μεταγραφή του Έλληνα στόπερ στα “σφυριά” κατέληγε σε… ναυάγιο, έρχονται καινούργια δεδομένα με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν τις συζητήσεις με άλλες βάσεις.

H μεταγραφή του Ντίνου Μαυροπάνου δεν ολοκληρώνεται άμεσα καθώς στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, το ιατρικό επιτελείο της Γούεστ Χαμ βρήκε πρόβλημα στον Έλληνα στόπερ.

Όμως, το ντιλ δεν οδηγείται σε ναυάγιο καθώς ο Σαντί Αουνά, ο δημοσιογράφος που έκανε γνωστό το… κώλυμα έρχεται να προσθέσει πως οι δύο ομάδες συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις, αυτή τη φορά με άλλες βάσεις μετά τα νέα δεδομένα.//Μ

