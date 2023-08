Ναυάγησαν οι συζητήσεις Μπεσίκτας – Σέρχιο Ράμος

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, οι φήμες περί συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές έκαναν τον γύρο του διαδικτύου με την Τουρκική ομάδα να… ξεκαθαρίζει τα δεδομένα.

Οι φήμες της τελευταίας στιγμής, έχριζαν τη Μπεσίκτας ως το νέο ποδοσφαιρικό σπίτι του Σέρχιο Ράμος, αναφέροντας μάλιστα πως οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Όμως, η Τουρκική ομάδα, έσπευσε να ξεκαθαρίσει τα δεδομένα γύρω από την υπόθεση του Ισπανού αμυντικού.

Όπως έκανε γνωστό η ίδια η ομάδα, ενδιαφέρθηκε για την περίπτωση του παίκτη και μάλιστα οι δύο πλευρές ήταν σε συζητήσεις, όμως αυτές ναυάγησαν καθώς απείχαν αρκετά στο… οικονομικό.

Η ενημέρωση της ομάδας:

Kulübümüzden Açıklama

Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:

Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol… pic.twitter.com/9I0JzMvzPB

— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2023