Μπαίνει στο χειρουργείο πριν υπογράψει ο Μοσκάρδο

Λίγο μετά την οριστική του συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν και πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, ο 18χρονος αμυντικός μέσος στάθηκε άτυχος και αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Γκαμπριέλ Μοσκάρδο αποκτήθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν μετά από συμφωνία των Γάλλων με την Κορίνθιανς για την αγορά των δικαιωμάτων του νεαρού αμυντικού, ο οποίος θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα παγκοσμίως στην θέση του.

Ωστόσο, η τύχη του έπαιξε… άσχημο παιχνίδι, καθώς ο 18χρονος αμυντικός μέσος θα αναγκαστεί να μπει στο χειρουργείο, προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί και θα τον αφήσει εκτός δράσης για τουλάχιστον 3 μήνες.

Όπως όλα δείχνουν, στα… θετικά της υπόθεσης, ο τραυματισμός του Μοσκάρδο δεν πρόκειται να επηρεάσει τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με την Παρί να προχωρά κανονικά στη μετραγραφή του νεαρού Βραζιλιάνου.//Γ.

🔴🔵🇧🇷 Paris Saint-Germain are still expected to proceed with Gabriel Moscardo deal despite surgery needed and three months out.

More to follow this week in terms of plans for Moscardo deal — after further talks to take place soon. pic.twitter.com/v6zR6HtV72

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2024