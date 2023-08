Μια ανάσα από τον Άγιαξ ο Σούταλο

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός, καθώς οι δύο πλευρές φαίνεται να τα έχουν βρει και απομένουν οι λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, με τον έμπειρο στόπερ να μετακομίζει στο Άμστερνταμ.

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η μετακίνηση του Γιόσιπ Σούταλο στον Άγιαξ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στο να φτάσουν σε συμφωνία και απομένουν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το …deal.

Οι Ολλανδοί έχουν καταθέσει την επίσημη προσφορά τους στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ και τις τελευταίες ώρες υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Κάπως έτσι η μετακίνηση του Σούταλο στον Άγιαξ μοιάζει οριστική, και το μόνο που μένει είναι να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του και το να θα προλάβει να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Chmapions League. //ΝΚ

Ajax are finally close to resolving all the details of Josip Sutalo deal with both Dinamo Zagreb and player side 🔴⚪️

Deal close to final stages after official bid revealed two days ago. pic.twitter.com/mQzEQUzWdm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023