Μια ανάσα από την Σίτι ο Μαρμούς

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται αρκετά μακριά από την πρώτη θέση της Premier League, ωστόσο οι πρωταθλητές δεν προτίθενται να παραδώσουν τα σκήπτρα τους τόσο εύκολα και αυτό το αποδεικνύει η έντονη κινητικότητά τους στο μεταγραφικό παζάρι.

Μια από τις περιπτώσεις που είχε ξεχωρίσει ο Πεπ Γκκουαρδιόλα για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής ήταν αυτή του Ομάρ Μαρμούς. Ο Αιγύπτιος φορ διάγει εξαιρετική σεζόν με την φανέλα της Άιντραχτ και έχει μπει στο μάτι από αρκετές ομάδες, ωστόσο όπως όλα δείχνουν βρέθηκε ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει με ανάρτηση του στο “Χ” ο Γερμανός δημοσιογράφος Φλόριαν Πλέτενμπεργκ οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε όλα και το μόνο που μένει για την μετακίνηση του παίκτη στο Μάντσεστερ είναι λεπτομέρειες, καθώς και οι δύο σύλλογοι θέλουν να τελειώσει μεταγραφή όσο το δυνατόν συντομότερα.//ΝΚ.

⏳✔️ As reported yesterday and confirmed: Verbal agreement 100 % done! Talks between ManCity, Eintracht Frankfurt and Omar #Marmoush are very positive! Good atmosphere in the negotiations as all parties involved want a quick solution! #MCFC 🇪🇬 https://t.co/9KLKecajIU