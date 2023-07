Mέχρι το 2026 ο Ντανκ στην Μπράιτον

Οι “γλάροι” γνωστοποίησαν την επέκταση της συνεργασία τους με τον 31χρονο Άγγλο στόπερ, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο παραμονής.



Στην Μπράιτον για τα επόμενα τρία χρόνια θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Λιούις Ντανκ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και πλέον μετράει 13 χρόνια παρουσίας στους “γλάρους”.

Ο 31χρονος Άγγλος στόπερ πραγματοποίησε ακόμα μία εξαιρετική σεζόν στην Premier League, ενώ συνολικά με την Μπράιτον μετράει πάνω από 400 συμμετοχές και 23 γκολ.//Γ.

We are pleased to announce that Lewis Dunk has signed a new contract that runs until June 2026. 😁 #BHAFC

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 12, 2023