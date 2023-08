Κοτάρσκι… τέλος για την Μπάγερν, ανακοίνωσε τον Περέτς

Η γερμανική ομάδα γνωστοποίησε την απόκτηση του 23χρονου Ισραηλινού τερματοφύλακα, για τον οποίο έδωσε πέντε εκατομμύρια ευρώ στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Τέλος στο… σίριαλ του τερματοφύλακα για την Μπάγερν Μονάχου, καθώς ανακοίνωσε την προσθήκη του του 23χρονου Ντάνιελ Περέτς από την Μακάμπι Τελ Αβίβ. O Ισραηλινός τερματοφύλακας θα κοστίσει περίπου πέντε εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους στους πρωταθλητές Γερμανίας. Υπενθυμίζουμε ότι τις προηγούμενες βδομάδες οι Βαυαροί είχαν δείξει ενδιαφέρον για τον Ντόμινικ Κοτάρσκι του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την έγκυρη εφημερίδα “BILD“. //ΓΓ.

#ServusDaniel! 👋#FCBayern are delighted to announce the signing of goalkeeper Daniel Peretz 🔴⚪

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) August 25, 2023