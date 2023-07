Κοντά στον Άμραμπατ η Γιουνάϊτεντ

Οι “κόκκινοι διάβολοι” αναμένεται να καταθέσουν την τελική τους τους πρόταση στην Φιορεντίνα για τον διεθνή Μαροκινό το προσεχές διάστημα. Κινούνται, ήδη, για τον αντικαταστάτη του οι “βιόλα”.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, η πρόταση που έχει κάνει η Γιουνάϊτεντ κυμαίνεται στα 35 εκατ. ευρώ, ενώ ο Άμραμπατ έχει συμφωνήσει για το συμβόλαιο του με την αγγλική ομάδα. Η επιθυμία του Μαροκινού είναι να μετακινηθεί στο Μάντσεστερ, απορρίπτοντας προτάσεις άλλων ομάδων.

Συγκεκριμένα, η Corriere della Sera, αναφέρει ότι ο ίδιος έχει απορρίψει πρόταση από την Λίβερπουλ. Η Φιορεντίνα έχει κινηθεί για να τον αντικαταστήσει, βρισκόμενη στις τελικές συζητήσεις για τον δανεισμό του Αρτούρ Μέλο από τη Γιουβέντους. //ΣΠ

