Κοντά… στην επέκταση συμβόλαιού με την Λίβερπουλ ο Τσιμίκας

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι “κόκκινοι” προχωράνε με γρήγορους ρυθμούς τις συζητήσεις για την ανανέωση του Έλληνα διεθνή αριστερού οπισθοφύλακα έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται για τέταρτη χρονιά στη Λίβερπουλ, με τους “κόκκινους” να θέλουν να κρατήσουν τον Έλληνα αριστερό μπακ και για τις επόμενες σεζόν.

Την Παρασκευή (08/09) ο έμπειρος δημοσιογράφος, Τζέιμς Πιρς του Athletic, έγραψε πως Τσιμίκας είναι έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο που θα τον δένει μέχρι το 2027 με την Λίβερπουλ.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με δική του δημοσίευση επιβεβαιώνει τις προχωρημένες διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών. Η Λίβερπουλ τώρα προχωράει τις συζητήσεις για την επέκταση του συμβολαίου του Τσιμίκα. Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν, ώστε να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα.//ΓΓ

