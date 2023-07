Κοντά σε συμφωνία με τον Γιάισλε για την άκρη του πάγκου η Αλ Αχλί

Η ‘επιδρομή’ των ομάδων από την Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη συνεχίζεται και δεν μένει μόνο στους παίκτες αλλά επεκτείνεται και στους προπονητές. Ο νεαρός τεχνικός που ετοιμάζεται να αλλάξει πολιτείες.

Ο λόγος για τον ανερχόμενο προπονητή της Σάλτσμπουργκ, Ματίας Γιάισλε, ο οποίος είναι κοντά στο να υπογράψει με την Αλ Αχλί και να μετακομίσει στην Saudi Pro League. Ο Γιάισλε αναμένεται να συμφωνήσει για συμβόλαιο 2+1 χρόνων και να κοουτσάρει τους Μαχρέζ, Φιρμίνο, Μεντί περιμένοντας και τον Σεν Μαξιμέν στο προσεχές διάστημα. Στην Αυστρία ο Γερμανός τεχνικός κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελλο από το 2021 που ανέλαβε στο τιμόνι της Σάλτσμπουργκ.//Σ.Π

Understand Al Ahli are close to reaching full agreement to appoint RB Salzburg’s Matthias Jaissle as new coach 🟢🇸🇦

Deal moving to final stages, it could be done and sealed by the end of current week.

⭐️ Firmino, Mahrez, St Maximin, Édou Mendy… and Jaissle as new coach. pic.twitter.com/xQfHAi0WKJ

