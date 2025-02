«Κλείνει στην Μπράιτον με 20 εκατομμύρια λίρες ο Τζίμας»

Η Μπράιτον φαίνεται πως θα είναι η νικήτρια στη μάχη της απόκτησης του Στέφανου Τζίμα, στην οποία φημολογήθηκε πως ενεπλάκησαν τις τελευταίες μέρες, μεταξύ άλλων, η Φιορεντίνα και η Άστον Βίλα.

Οι Άγγλοι έρχονται να υποστηρίξουν πως οι “Γλάροι” είναι έτοιμοι να φέρουν εις πέρας τη μεταγραφή, συμφωνώντας στο ποσό των 20 εκατομμυρίων λιρών στη Νυρεμβέργη.

Τη φετινή σεζόν ο Τζίμας μετρά 10 γκολ και δύο ασίστ σε 17 ματς με τη Νυρεμβέργη, ενώ αγωνίζεται στην ομάδα της Bundesliga 2 ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ. Η συμφωνία προβλέπει οψιόν αγοράς 18.000.000 ευρώ, 2.000.000 επιπρόσθετα με μορφή μπόνους, αλλά και 15% από μελλοντική πώλησή του θα καταλήξουν στα ταμεία του “Δικέφαλου” του Βορρά”.//ΑΦ

Understand Brighton are closing in on Nürnberg striker Stefanos Tzimas as a replacement for West Ham-bound Evan Ferguson. #BHAFC #Nurnberg pic.twitter.com/CzH7nIOdqD