Η Ρεάλ θέλει και… τον αδερφό του Μπέλιγχαμ

Η “Βασίλισσα” κοιτάει την περίπτωση του Τζόουμπ, αδερφός του Τζουντ, ο οποίος αγωνίζεται με την φανέλα της Σάντερλαντ και έχει πολύ καλά στατιστικά.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να εμπιστεύεται την οικογένεια Μπέλιγχαμ και μετά την επιτυχία που είχε με τον Τζουντ φαίνεται να θέλει να κάνει δικό της και τον Τζόουμπ, ο οποίος είναι 18 ετών και αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός. Μάλιστα, σε 21 αναμετρήσει στην Championship, με την φανέλα της Σάντερλαντ, έχει σκοράρει τετράκις και έχει μοιράσει μία ασίστ.

Οι φήμες γεννήθηκαν μέσα από δημοσίευμα της “Sport” και ύστερα επεκτάθηκαν στα ισπανικά Μέσα. Τα άρθρα πλέον κάνουν λόγο για παρακολούθηση της περίπτωσης του νεαρού, με στόχο των Μαδριλένων να επαναλάβουν το πρότζεκτ “Μπέλιγχαμ” θέλοντας να έχουν… διπλή επιτυχία.//ΓΚ

🚨 Real Madrid are keeping tabs on Jude Bellingham's younger brother Jobe off the back of the 18-year-old's impressive start to life at Sunderland.

(Source: @Sport) pic.twitter.com/gGR3yykxmN

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 16, 2023