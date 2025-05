«Η Πογκόν απέρριψε πρόταση της Ντινάμο Μόσχας για τον Κουλούρη»

Βρισκόμαστε στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και ήδη οι ομάδες βάζουν μπροστά τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Ένα από τα “καυτά” ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς είναι ο Ευθύμης Κουλούρης, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών συλλόγων, μιας και πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Πογκόν. Ο Έλληνας επιθετικός έχει πετύχει 29 γκολ σε 35 συμμετοχές και είναι ο πρώτος σκόρερ της Ekstraklasa.

Μάλιστα, στην Πολωνία αναφέρουν πως ήδη η Ντινάμο Μόσχας έκανε μία κρούση για την απόκτηση του 29χρονου φορ, προσφέροντας στην Πογκόν ένα ποσό της τάξεως των έξι εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να κάνει δικό της τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, οι Πολωνοί ήταν αρνητικοί στην περίπτωση αυτή. Ο λόγος που απορρίφθηκε η πρόταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, είναι γιατί η Πογκόν δεν θέλει να κάνει “δουλειές” με ρωσικές ομάδες, λόγω του πολέμου ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

🚨Pogoń Szczecin odrzuciła gigantyczną ofertę za Efthimiosa Koulourisa! Dinamo Moskwa zaproponowało za Greka ok 6 milionów euro (wliczając bonusy). Klub nie chciał sprzedawać go do Rosji.



