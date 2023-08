Η Παρί θέλει τον Φατί!

Οι Πρωταθλητές Γαλλίας εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του νεαρού εξτρέμ της Μπαρτσελόνα μετά από την απόκτηση του Ουσμάν Ντεμπελέ.

Νέος παίκτης της Μπαρτσελόνα βρίσκεται στα “ραντάρ” της Παρί Σεν Ζερμέν, μετά τη μετακίνηση του Ουσμάν Ντεμπελέ στο Παρίσι. Ο λόγος για την περίπτωση του 20χρονου εξτρέμ, Ανσού Φατί.

Όπως αναφέρουν ευρωπαϊκά μέσα, οι άνθρωποι της Παρί Σεν Ζερμέν έχουν ήδη κάνει τις πρώτες τους επαφές με τους “Μπλαουγκράνα” για τις διαπραγματεύσεις του συμβολαίου του 20χρονου αστέρα, ο οποίος όμως αποτελεί ένα από τα βασικά… γρανάζια για τον Τσάβι ενόψει της επόμενης σεζόν.//Γ.

❗️PSG are interested in signing Ansu Fati. They are preparing an offer to sign him.

— @fansjavimiguel pic.twitter.com/70dd2lsu3C

— Barça Universal (@BarcaUniversal) August 6, 2023