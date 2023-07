Η Παρί ρίχνει… βόμβα με Ντεμπελέ!

Οι πρωταθλητές Γαλλίας ετοιμάζονται να περάσουν στην… αντεπίθεση, μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι και το σήριαλ με τον Κιλιάν Εμπαπέ, μιας και βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφής.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Παρί Σεν Ζερμέν έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Οι Παριζιάνοι προσέφεραν στον διεθνή εξτρέμ ένα πενταετές συμβόλαιο, με την προσφορά τους να γίνεται αποδεκτή από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, η διοίκηση του Νασέρ Αλ Κελαϊφί φρόντισε να ενημερώσει την Μπαρτσελόνα για όλα τα παραπάνω.

Βέβαια, οι “μπλαουγκράνα” δεν έμοιαζαν να επιθυμούν να αποχωριστούν τον Ντεμπελέ, ο οποίος πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν υπό τις οδηγίες του Τσάβι πέρυσι. Πλέον, οι Καταλανοί καλούνται να έρθουν σε συμφωνία με την Παρί, ωστόσο δεν αποκλείεται να περιμένουν απλώς να ενεργοποιηθεί η ρήτρα αποδέσμευσης που είχαν προσθέσει στο συμβόλαιό του πριν από έναν χρόνο.//Α.

Το δημοσίευμα:

BREAKING: Ousmane Dembélé says yes to Paris Saint-Germain! Initial green light to the proposal has arrived 🚨🔴🔵

PSG verbally agreed five year deal with Dembélé’s agent.

PSG have sent formal letter to inform Barcelona, now trying best way to close the deal — depends on timing. pic.twitter.com/a0EE3iMEtf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023