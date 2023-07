Η Μίλαν συμφώνησε με τον Πούλισικ!

Οι “ροσονέρι” τα βρήκαν σε όλα με τον 24χρονο διεθνή εξτρέμ της Τσέλσι και αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα του Μιλάνου.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο Κρίστιαν Πούλισικ δεν έχει καταφέρει να κερδίσει θέση βασικού στην ενδεκάδα της Τσέλσι και θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στη Serie A.

Η Μίλαν ενδιαφέρθηκε άμεσα για την απόκτησή του, όμως η μεταγραφή του βρήκε μερικά… εμπόδια στις διαπραγματεύσεις των “ροσονέρι” με την Τσέλσι. Πλέον, οι δυο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και ο 24χρονος διεθνής εξτρέμ ετοιμάζει “βαλίτσες” για το Μιλάνο.

AC Milan and Chelsea, in direct contact now to close Christian Pulisic deal on a permanent move. 🔴⚫️🇺🇸 #ACMilan

Deal closer than ever and imminent, now checking on final details. https://t.co/ZqMjI1DctO

