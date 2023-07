Η Γιουβέντους ζητάει 10 εκατομμύρια για Πογκμπά

Σύμφωνα με δημοσίευμα της “Gazzetta Dello Sport” , οι ”μπιανκονέρι” βγάζουν στο… σφυρί τον Γάλλο και επιζητούν 10 εκατομμύρια για την πώληση του.

Σε μία από τις χειρότερες σεζόν στην καριέρα του 30χρονου εξελίχθηκε η περσινή, καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και δεν κατάφερε σχεδόν ποτέ να βρει αγωνιστικό ρυθμό, παίζοντας μόλις 160 συνολικά λεπτά (10 συμμετοχές, 16,1′ κατά μέσο όρο).

Ο Πογκμπά θέλει να παραμείνει στην ομάδα και να προσπαθήσει να εμφανίσει τον παλιό καλό του εαυτό, που είχε στην πρώτη του θητεία στους Τορινέζους. Ο 30χρονος μέσος έχει συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2026.

Αλ Αχλί και Αλ Ίτιχαντ έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Γάλλο σταρ, ωστόσο μέχρι στιγμής καμία επίσημη πρόταση δεν έχει ”πέσει” στο τραπέζι, παρά την φημολογία που υπάρχει.//

