Η Αλ Ιτιχάντ κάνει “δικό” της τον Φαμπίνιο!

Στη Σαουδική Αραβία θα συνεχίσει την καριέρα του ο 29χρονος Βραζιλιάνος, καθώς η Λίβερπουλ ήρθε σε συμφωνία και τον παραχωρεί για 40 εκατομμύρια ευρώ.

Η Αλ Ιτιχάντ συνεχίζει να πραγματοποιεί ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν και αυτή τη φορά ήρθε σε νέα συμφωνία, με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του Φαμπίνιο, τον οποίο… κυνηγά εδώ και μερικές ημέρες.

Οι Σαουδάραβες μετά από διαπραγματεύσεις, κατέληξαν σε συμφωνία με τους “ρεντς” για την απόκτηση του 29χρονου Βραζιλιάνου μέσου, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 για 40 εκατομμύρια ευρώ.//Γ.

BREAKING: Fabinho will NOT travel to Germany with Liverpool squad as talks with Al Ittihad are now advanced — with personal terms agreed. 🚨🔴🇸🇦

Jordan Henderson will travel with the squad as he already agreed terms with Al Ettifaq but clubs are not close to agremeent on fee. pic.twitter.com/7Sj7yy2NIC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2023