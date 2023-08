Η Αλ Χιλάλ είναι έτοιμη να ανακοινώσει την απόκτηση του Νεϊμάρ

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Παρί αποδέχτηκε την πρόταση από τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας και ο Βραζιλιάνος επιθετικός θα ακολουθήσει τα χνάρια των υπολοίπων σταρ που άφησαν τα γήπεδα της Ευρώπης για την Saudi Pro League.

Στην τελική της ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Νεϊμάρ στην Αλ Χιλάλ, αφού η Παρί τα βρήκε με τους Σαουδάραβες και αν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής τότε θα ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις σήμερα (14/8) και μέσα στην εβδομάδα να μεταβεί στη Σαουδική Αραβία, με τον 31χρονο να υπογράφει διετές συμβόλαιο συνεργασίες με την Αλ Χιλάλ με συνολικές απολαβές 160.000.000 ευρώ, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν θα λάβει ένα ποσό μικρότερο των 100.000.000 ευρώ.//Λ.

Neymar to Al Hilal, here we go! 🚨🔵🇸🇦

After new huge bid revealed two days ago, documents are now approved by all parties involved.

Ney will travel to Saudi this week.

Two year contract.

Number 🔟.

PSG set to receive bit less than €100m fee.

Medical to be completed today. pic.twitter.com/R6zR5glroe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023