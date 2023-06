Γίνεται “ταύρος” ο Καρβάλιο

Ο 20χρονος Πορτογάλος επιθετικός θα αγωνιστεί στην Bundesliga την επόμενη σεζόν, αφού η Λειψία τον απέκτησε ως δανεικό από την Λίβερπουλ για έναν χρόνο, χωρίς οψιόν αγοράς.



Φορώντας τη φανέλα των “ταύρων” θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φάμπιο Καρβάλιο, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στην Bundesliga.

Understand Fabio Carvalho is now in Germany in order to undergo medical tests as new Leipzig player today. Done deal, here we go confirmed. ⚪️🔴🩺 #LFC

Agreement closed on loan with NO buy option clause, as expected and wanted by Liverpool. pic.twitter.com/ipNbY5FrWd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023