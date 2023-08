Γίνεται “Μονεγάσκος” ο Ζακάρια

Η Μονακό ήρθε σε κατ’ αρχήν συμφωνία με την Γιουβέντους για την αγορά του Ελβετού χαφ, ο οποίος δεν βρισκόταν στα αρχικά πλάνα της “Μεγάλης Κυρίας”, ενώ είχε ακουστεί και για την Τσέλσι.

Η συμφωνία φαίνεται να κλειδώνει στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Γιούβε αναμένεται να έχει μεγάλο ποσοστό μεταπώλησης. Ο Ζακάρια που βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών ομάδων έχει συμφωνήσει για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του με τους Γάλλους. Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να περάσει και τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις προτού ενταχθεί στην ομάδα του Μονακό.//ΣΠ.

Excl: Denis Zakaria to AS Monaco, here we go! Agreement in place with Juventus for €20m fixed fee plus important sell on clause 🚨⚪️🔴 #ASMonaco

Agreement sealed also with Zakaria on personal terms, now on his way to the medical tests.

Juve have huge percentage on future sale. pic.twitter.com/Zg3QJ3CRPm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023