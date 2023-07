Φουλάρει για Καισέδο η Τσέλσι!

Εντείνουν τις προσπάθειες τους οι Λονδρέζοι για να κάνουν δικό τους τον μέσο της Μπράιτον, όμως οι “γλάροι” ξεκαθάρισαν στους μνηστήρες του Κολομβιανού ότι πωλείται μόνο με το ποσό των 100 εκατ. ευρώ!

All in για την απόκτηση του Μόισες Καισέδο ετοιμάζεται να κάνει η Τσέλσι, καθώς ο μέσος της Μπράιτον είναι ο εκλεκτός του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο για τον άξονα.

Οι “μπλε” ετοιμάζουν νέα προσφορά στους “γλάρους”, αλλά η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι έχει τοποθετήσει την τιμή πώλησης του παίκτη στα 100 εκατ. ευρώ, ποσό που μέχρι στιγμής δεν έχουν πλησιάσει οι Λονδρέζοι.

Ο Καϊσέδο με τα χρώματα της Μπράιτον, συμμετείχε σε 40 αγώνες, με απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ.//ΝΚ

🚨💥 #Chelsea are ready to speed things up for #Caicedo making a new bid in the next days. 💰

‼️ The position of #Brighton is quite adamant, asking for at least £100m, but #CFC will do their best to sign the 🇪🇨.

📌 Poch considers him the ideal player to strengthen the midfield. pic.twitter.com/k7nzUL3Xxt

